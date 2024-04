Die Baustelle auf dem früheren Parkkino-Gelände ruht seit Monaten. Bauarbeiter sind nicht zu sehen, was Investor Manfred Schenk auch auf eine Umstrukturierung des künftigen Betreibers zurückführt. Das Seniorenwohnprojekt in der Turnstraße hingegen ist fertig und an die Victor’s-Gruppe in Saarbrücken übergeben worden.

Auf dem Gelände des früheren Parkkinos scheint der Wurm drin zu sein. Zuerst gab es Verzögerungen von mehr als einem halben Jahr wegen eines Kanals der Parkbrauerei, der quer durch die Baustelle verlegt war und so in keinem Plan auftauchte. Der Kanal musste aufwendig verlegt werden. Wegen der Verzögerung musste Manfred Schenk mit dem künftigen Betreiber, der Alloheim Senioren-Residenzen SE, nachverhandeln. Und just in dieser Phase kam es Ende vergangenen Jahres laut Schenk bei Alloheim zu einem Vorstandswechsel mit Konsolidierungsphase. Die soll jedoch inzwischen abgeschlossen sein.

„In diesem Zusammenhang stehen auch unsere Mietverträge Waldfischbach und Pirmasens auf dem Prüfstand“, sagt Schenk. Momentan befinde er sich in intensiven Gesprächen mit Alloheim wegen der Anpassung an die neuen Bedingungen, etwa höhere Bau- und Energiekosten sowie Personalmangel. Außerdem müssten die Wünsche des Betreibers zur Fertigstellung diskutiert werden. „Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen zu einem positiven Ergebnis für Pirmasens und Waldfischbach kommen und die Bautätigkeit zeitnahe wieder aufnehmen werden“, teilte Schenk weiter mit.

Auf Anfrage war von Alloheim zu erfahren, dass es noch Gespräche mit Schenk über den weiteren Verlauf des Projekts gebe. „Zum aktuellen Baustopp selbst können wir leider nichts sagen, da wir in die konkrete Umsetzung des Baus nicht involviert sind“, erklärt Alloheim-Pressesprecher Stephan Rammelt. Für Alloheim hat Schenk das historische Parkkino sowie ein über hundert Jahre altes Haus an der Zweibrücker Straße abgerissen. Geplant war, für 26 Millionen Euro ein Seniorenheim mit 105 Zimmern zu errichten. Im früheren Verwaltungstrakt der Brauerei sollen Seniorenwohnungen eingerichtet werden.

Seniorenwohnungen Turnstraße: Erste Mieter sollen bald einziehen

Das zweite große Bauprojekt von Schenk findet sich nur wenige Meter entfernt in der Turnstraße. Hier wurden für rund neun Millionen Euro 30 Seniorenwohnungen gebaut, die von Pro Seniore unter der Regie der Victor’s-Gruppe in Saarbrücken angemietet werden. Die Wohnungen wurden an Investoren für bis zu 400.000 Euro pro Wohnung verkauft. Pro Seniore garantiert den Inhabern über 20 Jahre eine feste Miete von 13 Euro pro Quadratmeter im Monat. Wie Schenk im vergangenen Jahr angekündigt hatte, wurden die Wohnungen im Februar an Pro Seniore übergeben. Allerdings war auch hier ursprünglich ein früherer Termin vorgesehen. Wegen der angespannten Lage auf dem Baumarkt verzögerte sich das Projekt jedoch. „Dort werden bald die ersten Mieter einziehen können“, sagt Schenk. Interessenten können sich an die Seniorenresidenz Pirmasens gGmbH in der Münzgasse wenden.