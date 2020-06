Am Samstag, dem 27. Juni, hätte ursprünglich die 7. Orgelnacht in der Pirmasenser Johanneskirche mit vier Organisten, Schlagwerk und dem Stadtmissionsorchester unter der Leitung von Volker Christ und Ralf Splittgerber stattfinden sollen. Die muss nun ausfallen.

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zwingen Bezirkskantor Maurice Antoine Croissant, von der traditionellen Konzeption dieser Veranstaltung mit vier 40-minütigen Konzerten und Bewirtung im Garten der Johanneskirche Abstand zu nehmen.

Um den Orgelfans trotzdem die Möglichkeit zu geben, nach langer Zeit wieder ein Konzert in der Pirmasenser Johanneskirche erleben zu können, bieten Gernot Gölter und Maurice Croissant an diesem Tag von 20 bis etwa 21 Uhr eine „Orgelnacht light“ mit zwei 30-minütigen Einheiten an. Da durch die geltenden Abstandsregeln nur etwa 60 Personen in der Kirche Platz finden, ist eine Voranmeldung zum Besuch dieses Konzertes nötig. Diese ist online über die Homepage www.johanneskirche-pirmasens.de oder beim Pfarramt der Johanneskirche unter Telefon 06331/ 73280 möglich.

Die beiden Organisten haben Werke aus unterschiedlichen Epochen und Stilen im Gepäck. Es erklingen Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Christopher Tambling, Noel Rawsthorne und Michael Schütz. So können sich die Zuhörenden auf Bachs G-Dur Präludium und seine Passacaglia, Mendelssohns Andante mit Variationen D-Dur und Rawsthornes Prelude on „Londonderry Air“ freuen.

Für diese musikalische Stunde gelten die üblichen Corona-Hygienebestimmungen: Am Eingang werden von allen Besuchern die Daten erfasst. Beim Einlass ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich, der während der Veranstaltung abgenommen werden darf. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.