Am 14. Juni sollen die Pirmasenser in einer öffentlichen Veranstaltung über die Idee des Unternehmers Bernd Hummel informiert werden, wie die Villa im Neufferpark saniert werden kann und gleichzeitig ein Gebäudekomplex mit 30 Wohnungen am Rande des Parks entstehen könnte. Dies teilte Oberbürgermeister Markus Zwick mit. Wo die Versammlung sein wird, ließ er offen. Im Stadtrat hatte am Montag Uschi Riehmer (SPD) nach dem Sachstand des Projekts gefragt und ob es überhaupt noch aktuell sei. Die Bürgerversammlung sollte bereits früher stattfinden, war aber coronabedingt verschoben worden.

Hier geht es zu einem Video, das den Zustand der Villa von innen zeigt.