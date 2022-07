Das Winzler Viertel bekommt einen neuen Spielplatz. An der Ecke Neue Häfnersgasse und Winzler Straße wurden zwei alte Häuser abgerissen. Über den Fundamenten wird der Spielplatz entstehen, der während der Schulzeit von den Schülern der Matzenbergschule als offenes Klassenzimmer genutzt wird und am Nachmittag allen Kindern im Viertel als Treffpunkt dient. Die zwei Häuser wurden im vergangenen Jahr so abgerissen, dass die Grundmauern noch erkennbar sind. Noch vorhandene Bauelemente wie Treppen und Mauern sollen in den Spielraum eingebunden werden. Für die Kinder entsteht so ein besonders spannender Spielplatz mit Ruinencharakter. Die Matzenbergschule ist noch mit einer Mauer von den Grundstücken getrennt, auf denen die Häuser standen. Hier soll ein Durchbruch den Spielplatz zum Schulhof öffnen. Vorne zur Neuen Häfnersgasse wird ein Zaun mit Tor die Spielanlage während der Schulzeit abschließen. Zum Spielen finden die Kinder folgende Elemente: Baumstammmikado, Sandplatz, Spielmulde, Turm, Tunnel und Kletternetz. Höhepunkt der Anlage ist eine sogenannte Tampenschaukel, worunter ein Baumstamm zu verstehen ist, der an Seilen aufgehängt wird. Die Kinder können zu mehreren darauf hin- und herschaukeln. Das Prinzip ist ähnlich wie ein Rammbock. Wie überall in Grünanlagen der Stadt werden auch hier Beete mit essbaren Pflanzen integriert. Die Kosten beziffert die Stadt auf 60.000 Euro. Im September soll alles fertig sein.