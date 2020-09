In der Südwestpfalz hat sich ein neuer Covid-19-Fall bestätigt, wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte. In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland wurde eine häusliche Pflegekraft positiv auf das Virus getestet und steht nun mit sechs weiteren Personen unter Quarantäne. Derzeit wird überprüft, ob sie sich bereits in ihrem Heimatland Polen – derzeit kein Risikogebiet – infiziert hat.

Aktuell gibt es in der Südwestpfalz neun Covid-19-Fälle. Davon einer in Pirmasens, sieben in Zweibrücken sowie einer nun in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Insgesamt wurden bisher 259 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Davon gelten 246 als genesen, vier Personen mit Corona-Infektion sind verstorben.

Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809-750 (Montag bis Freitag 9 bis 12) oder der landesweiten 0800/9900400 melden. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und grundsätzlich zwei Wochen in Quarantäne zu gehen.

