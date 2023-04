Zittern, Bibbern, Hoffen war bis eine Stunde nach dem Spiel beim TTC Nünschweiler angesagt. Nun jedoch ist zumindest ein Zwischenziel erreicht – die Relegation. Die Grundlage dafür wurde durch ein 8:2-Heimerfolg in der Tischtennis-Oberliga-Südwest am Sonntag gegen den Tabellenfünften TTC Wirges gelegt.

„Am Ende der Runde war das Glück auf unserer Seite. Wirges ist mit Ersatz gekommen, nachdem wir mit so viel Ersatz während der ganzen Saison gespielt haben“, freut sich Henry Wiche, der sich freute dass an einem Sonntagmorgen gleich 60 Zuschauer den Weg in die Halle gefunden hatten. Mit Ronny Zwick und Tobias Braun fehlten die beiden Topspieler der Rheinländer, die aus der zweiten Mannschaft Michael Müller und aus der Drittvertretung Yannik Stendebach einsetzten, wobei Stendebach seine Partien allesamt kampflos abgab.

Gleich sieben Mal in Serie gewann Nünschweiler zum Auftakt, sicherte sich auch das so wichtige Doppel von Fabian Freytag/Thomas Veith gegen den Angriffsspieler Walli Asghir-Will und den hoch eingeschätzten Daniel Sporcic. „Jeder von uns hat solide gespielt“, freute sich Wiche über den Heimerfolg. „Wir mussten noch eine Stunde warten, bis das Ergebnis von Berus und Klein-Winternheim da war. Jetzt haben wir es zum Glück noch in die Relegation geschafft. Jetzt geht es in der Relegation weiter“, sagt Wiche, dessen Team entgegenkam, dass der TTC Berus mit 2:8 verlor.

Das wäre der Bonus

Berus kann zwar nach Punkten noch gleichziehen, jedoch wegen des weitaus schwächeren Spielverhältnisses nicht mehr an Nünschweiler vorbeiziehen. Denkbar wäre es sogar, dass Nünschweiler, mit einem Remis im abschließenden Saisonspiel bei den TTF Illtal, noch am 1. FSV Mainz 05 III vorbeizieht und den direkten Klassenerhalt schafft. „Hoffnung ist immer da. Realistisch gesehen sehr schwer und nach den letzten Wochen ist die Relegation ein absoluter Erfolg“, fügt Wiche an.

So spielten sie

TTC Nünschweiler – TTC Wirges 8:2

Henry Wiche/Marcel Dohmen – Michael Müller/Yannik Stendebach 11:0, 11:0, 11:0 (kampflos), Fabian Freytag/Thomas Veith – Walli Asghir-Will/Daniel Sporcic 12:10, 9:11, 9:11, 11:7, 11:7, Freytag – Sporcic 11:3, 11:7, 11:6, Wiche – Asghir-Will 9:11, 11:8, 11:4, 11:4, Dohmen – Stendebach 11:0, 11:0, 11:0 (kampflos), Veith – Müller 11:5, 11:7, 11:9, Freytag – Asghir-Will 11:9, 11:8, 16:14, Wiche – Sporcic 11:3, 3:11, 9:11, 11:7, 4:11, Dohmen – Müller 9:11, 7:11, 11:6, 10:12, Veith – Stendebach 11:0, 11:0, 11:0 (kampflos)