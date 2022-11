Das Z1 ist wieder da. Nicht an der bekannten Adresse in der Zweibrücker Straße, dafür in der Landauer Straße. In der ehemaligen Gaststätte Luigi hat der Musikclub sein neues Quartier. „Wir sind wieder da!“: Mit diesem Einleitungssatz in der Pressemitteilung melden sich die Musikfreunde Pirmasens, die die Konzerte im Z1 organisiert haben – und nun wieder organisieren –, zurück. Am Dienstagabend fand eine Pressekonferenz in den neuen Räumlichkeiten statt. Es geht sogar früher los als vermutet: Am 15. Dezember wird die Neueröffnung mit dem traditionellen X-Mas-Jam gefeiert. Ab 20.30 Uhr werden zwei Session-Bands spielen. Laut Immobilieninhaber und Vereinsmitglied Robert Seitz wurde ins ehemalige Luigi „kräftig investiert“, um den Gebäudekomplex, der das neue Z1 beherbergt, auf den neusten technischen Stand zu bringen – inklusive brandneuer Beschallungsanlage. Genauere Angaben wollte Seitz am Dienstag zu den Kosten nicht machen. Der Name Z1 soll trotz der neuen Unterkunft bestehen bleiben.

Die Gastronomiefamilie Tavernar führte die Gaststätte Luigi von 1974 bis 2015. Von dem Inventar des Lokals wird einiges übernommen, das seinen Platz in dem wiederbelebten Musikclub findet. Das Z1 existierte zuvor siebeneinhalb Jahre in einem Gebäudekomplex in der Zweibrücker Straße, der zum Teil abgerissen wurde. Dort soll ein Seniorenheim nebst betreutem Wohnen entstehen.