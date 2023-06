Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine bedeutsame Ausgeh-Location ist zurück. Der Pirmasenser Musikclub Z1 öffnet wieder. Seine neue Adresse ist die Landauer Straße 21 – dort war einst die Gaststätte Luigi untergebracht. Noch vor Weihnachten soll das Programm starten. Das Konzept wird sich leicht verändern.

Am Dienstagabend wurde die Neueröffnung des Z1 im Rahmen einer Pressekonferenz am neuen Standort des Musikclubs in der Landauer Straße bekanntgegeben. Die Musikfreunde Pirmasens