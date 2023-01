Am Neujahrsmittag wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall kurz nach dem Ortsausgang von Trulben schwer verletzt. Der Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz war um 11.40 Uhr mit seiner Kawasaki auf der L478 von Trulben in Richtung Obersimten unterwegs. Wenige Meter nach dem Ortsausgang Trulben stieß er in einer Linkskurve mit einem vor ihm fahrenden Skoda zusammen. Der 27-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Auch der 90-jährige Fahrer des Skoda wurde leicht verletzt. Da der Unfallhergang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für rund vier Stunden in beide Richtungen vollgesperrt.