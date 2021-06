Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am späten Mittwochnachmittag in Höhe des Saarbacher Hammers. Laut Polizei wollte der 38-jährige Autofahrer, der aus Richtung Fischbach kam, nach links in Richtung Ludwigswinkel abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 67-Jährige wurde durch den Zusammenstoß gegen den Wagen geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Erstversorgung durch den Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.