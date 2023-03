Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die US Armee war einmal der größte Arbeitgeber dieser Region mit nahezu 4000 deutschen Arbeitnehmern“, erinnerte der amerikanische Kommandeur Alejandro L. Champin Ende Juli 1997 bei der Auflösung der US-Militärgemeinde Husterhöhe an vergangene Zeiten. Der Abschied ließ eine Leere zurück – in den Kasernen und in den Herzen vieler Menschen.

Der damalige Pirmasenser Oberbürgermeister Robert Schelp erwiderte denn auch, dass der Abzug der amerikanischen Soldaten und ihrer Familien aus Pirmasens nicht nur