Das Salonorchester Salonissimo aus Mannheim begeisterte in der Alten Kirche in Vinningen am Sonntag die Zuhörer mit bekannten Melodien, die es auf höchstem Niveau interpretierte. Die Kirche war vollbesetzt. Und alle Melodien hatten eine Gemeinsamkeit.

Die vier Musiker Wolfram Koloseus (Klavier), Sorin Strimbeanu (Violine), Bernd Ballreich (Klarinette und Saxofon) und Frank Ringleb (Kontrabass) musizieren nicht nur im großen Orchester des Mannheimer