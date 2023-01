Die Zahl der Autos in der Stadt steigt und strebt munter einem neuen Rekord zu. 31.093 Fahrzeuge waren im vergangenen Jahr in Pirmasens zugelassen. Das sind mehr als im Vorjahr, zum Rekord reicht es jedoch nicht.

Insgesamt sind nun 120 Fahrzeuge mehr als im Vorjahr zugelassen. Im Rekordjahr 2006 waren es 33.400. Bei den Neuzulassungen kommen die Pirmasenser mit 1513 Fahrzeugen noch nicht auf das Vorcorona-Niveau von 2019. Damals waren fast 2000 Fahrzeuge zugelassen worden. Während der Pandemie fiel die Zahl auf 1600 in 2020 und 1484 in 2021.

Der angebliche Boom von Elektroautos ist in der Zulassungsstelle in der Adam-Müller-Straße noch nicht angekommen. 397 reine Elektroautos gibt es derzeit in der Stadt. Das sind zwar fast 150 mehr als ein Jahr zuvor, aber immer noch eine verschwindend geringe Zahl im Vergleich zur Gesamtzahl der Zulassungen. Genau 0,01 Prozent der Pirmasenser Kraftfahrzeuge laufen rein elektrisch. Von den in der Werbung als „Mildhybrid“ angepriesenen Fahrzeugen, die nicht extern aufgeladen werden können und ihren Strom aus Bremsvorgängen beispielsweise beziehen, gibt es viel mehr. 803 der Mildhybriden sind derzeit registriert. Bei den extern aufladbaren und als „Plug-In-Hybrid“ beworbenen Fahrzeugen gibt es 402 in der Stadt. Die meisten, nämlich 361 Stück, davon als Benziner.

Zahl der Fahranfänger auf dem Niveau der Vorjahre

Die gestiegene Zahl der zugelassenen Autos kann nicht mit einem mehr an Autofahrern erklärt werden. Die Zahl der neuen Führerscheine blieb 2022 mit 634 Fahranfängern auf dem Niveau der Vorjahre. Auch die begleitend mit 17 Jahren Fahrenden kamen wieder auf 120 Frühfahrer. Die Jahre davor bewegte sich diese Gruppe Autofahrer auch im Bereich zwischen 125 und 138 Fahrer mit 17 Jahren.

Gestiegen ist jedoch die Zahl der Pirmasenser, denen der Führerschein von Amts wegen entzogen wurde. 259 Autofahrer mussten im vergangenen Jahr zwangsweise zu Fuß gehen. Diese Zahl ist seit 2019 kontinuierlich am steigen von damals 167 auf dann 195 und 2021 schließlich auf 225 entzogene Führerscheine. Freiwillig verzichteten übrigens nur 17 Pirmasenser auf ihren Führerschein. Das ist die übliche Zahl im Vergleich zu Vorjahren. Radikal gestiegen ist die Nachfrage nach Euro-Führerscheinen. Die wollten in früheren Jahren nur rund in 200 Fällen pro Jahr umgetauscht werden. 2022 waren es dann aber 1091 Euro-Führerscheine, was wohl mit einer ablaufenden Frist für den Umtausch zusammen hängt.