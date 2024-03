Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Start der Gästesaison in Ludwigswinkel findet wieder an Ostern statt – mit der Eröffnung einer Kunstausstellung: Am Sonntag, 31. März, 15 Uhr, präsentiert Maria Satter 26 Werke in Acryl, einige in Öl und Bleistiftskizzen.

Maria Satter, 1960 in Landau geboren, lebt und arbeitet in Pleisweiler-Oberhofen bei Bad Bergzabern. Zur Kunst hatte sie schon immer eine Affinität. Doch erst mit dem Grafikdesign-Studium