Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um den Gläubigen der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini in der Corona-Pandemie die Teilnahme an der Messe zu ermöglichen, werden die Gottesdienste live auf YouTube übertragen. Das Equipment für die Übertragung steht noch in der Kirche St. Anton. Aber der Wechsel in das größte Gotteshaus der Pfarrei, St. Pirmin, steht bevor.

Im Dezember setzten sich Kaplan Thomas Ott und Pastoralreferent Carlo Wingerter aufgrund der coronabedingt abgesagten Christmesse dafür ein, einen digitalen Gottesdienst auf die