„Frühling lässt sein blaues Band …“ heißt die Ausstellung von Lilo Kreft-Hirschinger, die ab Sonntag zum Auftakt der neuen Saison beim Kunstverein Dahn zu sehen ist.

Für diese Ausstellung hat die gebürtige Dahnerin luftige Aquarelle ausgesucht, die Lust auf Frühling, auf das Erwachen der Natur machen. Da gibt es zart getönte Landschaften, Hühner, ohne deren Eier Ostern nicht denkbar ist, aber auch niedliche Katzen. Porträts und Aktzeichnungen ergänzen die Motive der Ausstellung. Zu den bevorzugten Techniken der Künstlerin zählen Aquarelle, Arbeiten in Acryl, Kohlezeichnungen und Farbradierungen.

Lilo Kreft-Hirschinger, die zunächst Zeichen- und Malkurse bei Professor Tomasi in Heidelberg besuchte, studierte danach neun Semester an der Kunstakademie Nijmegen in den Niederlanden mit den Schwerpunkten Akt und Porträt. Sie ist seit vielen Jahren Mitglied im Kunstverein Dahn und engagierte sich auch im Vorstand.

Atelier in Dahn seit 1995

Die Dahnerin, die seit 1995 in ihrer Heimatstadt ein Atelier besitzt, hatte zahlreiche Ausstellungen – unter anderem in Kleve, Nijmegen, Kalkar, Frankfurt und Heidelberg. Sie bietet Malkurse im Atelier an und gibt Kunstbücher und Kataloge für Kinder und Erwachsene mit eigenen Illustrationen heraus. Zum 20-jährigen Bestehen ihres Ateliers gab es am ersten Advent 2015 eine Ausstellung zugunsten der Flüchtlingshilfe in Dahn. Am 22. Oktober 2017 fand in der Galerie „Die Werkstatt“ in Erfweiler eine Geburtstagsausstellung mit dem Titel „Katzen, Hühner und andere Leute“ statt, bei der der gleichnamige Kunstkatalog vorgestellt wurde. 2022 erschien ihr viertes Kunstbuch „Poesie“.

Die Präsentation beim Kunstverein Dahn stellt eine Würdigung ihrer Arbeiten und ihres langjährigen Engagements dar. Gleichzeitig ist sie eine offizielle Gratulation zum runden Geburtstag von Lilo Kreft-Hirschinger, die aber ungern über ihr Alter spricht. „Das ist eine Unsitte – und kein Mensch will das wissen“, sagt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Vier weitere Ausstellungen

Bei der Vernissage am Sonntag, 3. März, um 11.30 Uhr im Alten Rathaus in Dahn führt Warnfrid Grams in die Ausstellung ein. Die musikalische Umrahmung übernimmt Werner Mansmann mit seiner Gitarre. Zum Abschluss der Präsentation am 31. März findet ab 15 Uhr eine Finissage mit Bärbel Kissel an der Harfe statt.

Weitere Ausstellungen in diesem Jahr beim Kunstverein Dahn zeigen Werke von Hans Grieser (in memoriam) vom 21. April bis 19. Mai, Susanna Storch vom 9. Juni bis 7. Juli, Sabrina Krökel vom 4. August bis 1. September sowie Ingrid Wolff vom 3. November bis 1. Dezember. Die traditionelle Mitgliederausstellung ist vom 22. September bis 20. Oktober zu sehen.

Info

Lilo Kreft-Hirschinger: „Frühling lässt sein blaues Band …“, Kunstverein Dahn, Altes Rathaus, Marktstraße 7, 3. bis 31. März, Vernissage: Sonntag, 3. März, 11.30 Uhr, Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Sonntag 15-18 Uhr. Der Eintritt ist frei.