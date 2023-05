Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Pirmasens darf Landgraf Ludwig IX. seit Dienstag den Verkehr regeln. Was für ein profanes Unterfangen für den Blaublüter. Zehn Ampeln von der Jugendherberge bis an den Exerzierplatz zieren das Konterfei des Landgrafen. Dabei soll es vorläufig auch bleiben, meint Oberbürgermeister Markus Zwick.

Auf die Idee, mit der Silhouette des Landgrafen den Verkehr zu regeln, ist der Jugendstadtrat gekommen. Eine super Idee, wie OB Zwick meinte. Es sei wichtig, wenn Jugendliche sich einbringen