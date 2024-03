Die A-Senioren-Mannschaft (ab 50 Jahre) des Keglervereins Pirmasens steht nach dem fünften Spieltag der Landesseniorenrunde in Mutterstadt als Rheinland-Pfalz-Meister fest.

Das Team mit Michael Peter (548 Kegel), Jürgen Zwanziger (538), Andreas Jann (526) und Thorsten Machura (514) war als Tabellenführer mit einem Vorsprung von drei Punkten auf Post Ludwigshafen in den letzten Spieltag gegangen. Mit 2126 gefällten Kegeln landete der KVP zwar in der Tageswertung nur auf Rang drei, doch das reichte, um Tagessieger Ludwigshafen mit einem Punkt Rückstand auf Rang zwei im Gesamtklassement zu verweisen. Nur der Meister darf Ende Juni zur deutschen Meisterschaft in Ettlingen.

„Der Spieltag verlief für uns sehr strapaziös, da die Mutterstadter Bahnen technisch einige Probleme aufwiesen. Es zog sich lange hin, die Anzeige funktionierte nicht immer“, sagte KVP-Sportwart Jürgen Kubsda.

Keine Rolle spielten die in den Vorjahren so erfolgreichen KVP-B-Senioren, die abgeschlagen den letzten Rang unter sechs Ü60-Mannschaften belegten. Die Ü50-Seniorinnen landeten hinter Schott Mainz auf Rang zwei, bei nur zwei Teilnehmern.