Bei den „Spaziergängen“ laufen anständige Menschen Seite an Seite mit Nazis. Das kann schnell gefährlich werden.

Wer sich mit den „Spaziergängern“ in Pirmasens unterhält, hört Bürger, die teils ernstzunehmende Zweifel an der Corona-Politik und den damit verbundenen Einschränkungen haben. Allerdings wirft es kein gutes Licht auf die Veranstaltung, wenn nicht nur die AfD prominent vertreten ist, sondern auch Nazis mitlaufen, wie etwa Markus Walter, der Pirmasenser Landesvorsitzende der rechtsextremen NPD. Es waren zwar weniger Menschen als vor einer Woche auf der Straße, aber die Anständigen unter ihnen müssen sich ernsthaft fragen, mit wem sie da Woche für Woche durch Pirmasens „spazieren“ und ob es das wert ist. Wer sich als Demokrat bezeichnet, sollte darauf verzichten, mit Menschen spazieren zu gehen, die so ein widerliches Gedankengut vertreten.

Glücklicherweise verlief die Veranstaltung sehr unaufgeregt. Dazu haben die klaren Worte von OB Markus Zwick ihren Teil beigetragen. Das wirkte spürbar deeskalierender als das Juristendeutsch mit dem vorige Woche die Maskenpflicht verkündet wurde. Die Polizei trat gestern Abend sichtbarer auf als vor einer Woche. Die Strategie ging auf – wenngleich es wohl nicht sehr viel mehr Polizisten waren.