Für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gibt es in der Südwestpfalz zwei Klavierkonzerte mit dem regional bekannten Pianisten Christof Heringer: am Freitag, 30. Juli, in Pirmasens und am Sonntag, 1. August, in Rodalben.

Melodien aus Klassik, Pop und Jazz bietet der in Niedersimten aufgewachsene Pianist und Komponist Christof Heringer bei gleich zwei Benefizkonzerten dem Publikum. Bei den Konzerten werden Spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe gesammelt. „Die Melodien sollen zu einer positiven Stimmung beitragen“, sagt Heringer im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Bach, Mozart, Schubert, Miller und Jarrett. Viele der Kompositionen, die an den Abenden erklingen, wurden von Christof Heringer speziell für das Klavier arrangiert.

Das erste Konzert findet am Freitag, 30. Juli, ab 19 Uhr in der Kirche St. Pirmin in Pirmasens statt. Um Anmeldung im Pfarrbüro, Telefon: 06331 7257740, wird gebeten. Sollten noch Plätze frei sein, ist eine kurzfristige Anmeldung am Eingang möglich. Spendenkörbchen stehen aus. Gespendet werden kann auch auf das Konto der Caritas international, FreiburgBank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02, BIC: BFSWDE33KRL, Verwendungszweck: Fluthilfe Deutschland CY00897.

Für das Konzert in der Kirche St. Josef in Rodalben am Sonntag, 1. August, 17 Uhr, wird um Anmeldung bis Freitag, 12 Uhr, gebeten. Telefon: 06331/16856.