Bei einem Brand im Winzler Viertel in Pirmasens vor rund eineinhalb Jahren sind zwei kleine Mädchen gestorben. Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin den Vermieter wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Brandstiftung angeklagt. Er hatte sich aus Sicht der Anklage weder um einen technischen Defekt in einem Verteilerkasten gekümmert noch funktionsfähige Brandmelder im Flur installiert. Nach einem Prozess mit mehreren Verhandlungstagen hat das Pirmasenser Amtsgericht am Montag das Urteil verkündet: Der Vermieter wird zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Gegen das Urteil kann innerhalb von einer Woche Berufung eingelegt werden.