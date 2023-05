Der SC Busenberg hat am Sonntagnachmittag in der Fußball-A-Klasse das Spitzenspiel gegen Palatia Contwig mit 0:1 (0:1) verloren und damit die vorzeitige Meisterschaft und den damit verbundenen Direktaufstieg in die Bezirksliga verpasst. Mesout Moutous erzielte vor 400 Zuschauern das frühe Siegestor. Zwei Busenberger und auch zwei Contwiger sahen Gelb-Rot. Contwig kann nun mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch bei der SG Heltersberg/Geiselberg vor dem letzten Spieltag an Busenberg vorbeiziehen.