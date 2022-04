Karfreitag gilt als sogenannter stiller Feiertag, an dem nicht nur Tanz- und Musikveranstaltungen verboten sind. Christen erinnern sich an diesem Tag an den Tod Jesu, weshalb in katholischen Kirchen die Glocken an diesem Tag abgeschaltet sind. In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag ertönten in Rodalben allerdings um 1.11 Uhr die Kirchenglocken der Marienkirche in der Hauptstraße. Vor Ort konnte die Polizei einer Mitteilung zufolge mehrere Jugendliche und Heranwachsende feststellen, die sich unbefugt Zutritt zum Glockenturm verschafft hatten. Die Polizei spricht von teils „alkoholisierten Scherzkeksen“, denen sie einen Platzverweis erteilte. Sie erwartet zudem ein Strafverfahren.