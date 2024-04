Stolze 70 Jahre hat die Moosalbtaler Blasmusik auf dem Buckel – in die Jahre gekommen ist das Ensemble aber keineswegs, wie es am Sonntag in der ausverkauften Hermersberger Mehrzweckhalle vor 400 Gästen unter Beweis stellte. Unter der Leitung von Harald Dommes gaben die 50 Musikerinnen und Musiker des sinfonischen Orchesters ein imposantes Bild ab und ließen musikalisch keine Wünsche offen. „Wir sind 70, aber so jung wie noch nie“, versicherte Vorstand Tobias Könnel bei seiner Begrüßung.

Die 15 Mitglieder des Gesangvereins Steinalben, die sich damals entschlossen, auf eigenen Füßen zu stehen, hätten es sich wohl nicht träumen lassen, dass daraus einmal einer der größten Musikvereine in Rheinland-Pfalz mit eigenem Musikzentrum und mehr als 200 Aktiven werden würde. Insbesondere der erfolgreiche Ausbau der Jugendarbeit sei entscheidend für den Erfolg über die Jahre hinweg gewesen, ist sich Könnel sicher.

Das Jubiläumskonzert gestaltete das Orchester mit den schönsten und eingängigsten Melodien der vergangenen Jahrzehnte. Die olympische Fanfare von 1984, komponiert von John Williams, stellte den eindrucksvollen Opener zu einem Frühjahrskonzert dar, das allen Zuhörern noch lange in bester Erinnerung bleiben und dazu beitragen wird, auch dem nächsten Jubiläum optimistisch entgegenzusehen.