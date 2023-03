Groovend, harmonisch und anspruchsvoll: So beschreibt Jazzpianist Uli Partheil seine Kompositionen. Am 12. März, gastiert er mit seinem Quartett in Dahn.

Uli Partheil (54) gilt als Darmstädter Aushängeschild am Jazzpiano. Während der Pandemie nutzte er die Zeit, um neue Stücke zu komponieren. Das sei der positive Aspekt von 2020 gewesen: zur Ruhe zu kommen und auf sich selbst zurückgeworfen darüber zu reflektieren, was in der eigenen Musik wirklich wichtig ist, sagt er. Das Ergebnis des kreativen Prozesses präsentiert er am Sonntag, 11 Uhr, auf der Bühne des Dahner Jazzclubs im Alten E-Werk, Pestalozzistraße 13. „Reflections“ heißt das Programm mit Stücken, die in der besonderen Situation entstanden sind, als es darum ging, in der Zurückgezogenheit kreativ zu bleiben.

Inzwischen sind weitere Kompositionen dazugekommen. Die Arbeit an dem aktuellen Programm wurde vom Deutschen Musikrat im Rahmen des Förderprogramms „Neustart Kultur“ unterstützt. Vor zwei Jahren wurde das Programm aufgenommen, die LP (Vinyl!) ist im Herbst 2021 erschienen. „Kein Zwang zur Eile. Kein Zwang zu glänzen. Nicht nötig irgendwas anderes zu sein als man selbst“. Dieses Zitat steht auf der Rückseite der jüngsten Platte und kündigt so gleich die Atmosphäre der nächsten Matinee an: unaufgeregt und entspannt.

Klar und schlicht

In Szene setzt Uli Partheil seine Kompositionen in relativ neuer Formation: mit Ulli Jünemann am Alt-Saxofon, Ralf Cetto am Bass und der Brasilianerin Angela Frontera (Schlagzeug/Percussion), die auch schon mit Nina Hagen, Grace Jones und Rosanna & Zélia auf der Bühne stand und als Gast in der Harald Schmidt Show Band spielte.

„Meine Musik ist geprägt durch Offenheit für verschiedenste Atmosphären, Klarheit und Schlichtheit auf der einen, sowie Spannungsreichtum und rhythmische Raffinesse auf der anderen Seite“, beschreibt Partheil seinen Stil. Seit Beginn der 90er Jahre arbeitete er mit Jürgen Wuchner, Matthias Schubert, Janusz Stefanski, Ack van Rooyen, Rudi Mahall, Daniel Guggenheim, Alan Jacobson, Thomas Siffling, dem Wiener Kronenbräu-Orchester, dem Palatina Swing Orchestra, der Mannheim Jazz Big-Band, dem Großensemble United Colours of Bessungen und dem Emil Mangelsdorff Quartett zusammen. Außerdem ist er immer wieder als Dozent für den Workshop Darmstädter Jazz-Conceptions tätig.

Schlagzeugerin aus Brasilien

Ulli Jünemann und Uli Partheil kennen sich schon lange, nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit dem vor drei Jahren verstorbenen Bassisten Jürgen Wuchner. Zusammen mit Ralf Cetto, dessen eigene Band Universal Language heißt und unter anderem mit dem Trio Aziza Mustafa Zadeh weltweit konzertierte, auch bei dem Montreux Jazz Festival, ist zunächst ein neues Trio entstanden. Mit der brasilianischen Schlagzeugerin und Percussionistin Angela Frontera wurde aus der Band schließlich ein Quartett.

Info

Karten gibt es nur an der Tageskasse. Info: ulipartheil.de