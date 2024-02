Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jana Rohr ist beim TV Thaleischweiler nicht nur die Top-Torjägerin der Verbandsliga-Handballerinnen, sondern auch eine überaus erfolgreiche und vielseitige Leichtathletin. Kein Wunder, dass ihr Freund auch ein guter Sportler ist. In dieser Saison macht ihre „coole Truppe“ Heimspiele nur in fremden Hallen, so auch am Sonntag. Die 26-Jährige hat zwei Wünsche.

Die unfreiwilligen Handball-Nomaden des TV Thaleischweiler machen am Sonntag an einer weiteren Station Halt. Der Heimspieltag findet dieses Mal in der Hauensteiner Wasgauhalle statt. Die Verbandsliga-Frauen