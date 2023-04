Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An der Ecke Landauer Straße und Volksgartenstraße ist endlich wieder was los: Mit Live-Musik, irischen Bieren und dem alten rustikalen Flair hat das „Irish Pub by Nithara“ am vergangenen Wochenende die Pforten geöffnet.

Die grüne Eingangstür vom „Irish Pub“ steht nach mehr als zweieinhalb Jahren wieder offen. Von innen dröhnt bereits das Gegröle der Barbesucher nach außen.