Über 300 Teilnehmer verzeichnet das 46. internationale Feld- und Jagdturnier in Dahn. Am Karsamstag und am Ostersonntag sind in der Pfaffendölle zwei Parcours zu bewältigen. Für einen Premiumwanderweg wird daher eine Umleitung eingerichtet.

An Ostern fliegen in der Pfaffendölle wieder die Pfeile. Für das 46. Internationale Feld- und Jagdturnier der Dahner Bogenschützen haben sich 312 Teilnehmer aus der gesamten