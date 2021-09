Die letzte Woche des Pirmasenser Impfzentrums auf dem Messegelände ist angebrochen. Es schließt wie angekündigt am 30. September. Dieses Enddatum haben auch die anderen Impfzentren in Rheinland-Pfalz, doch handhaben sie die Schließung unterschiedlich: Das Zweibrücker Impfzentrum etwa macht am Freitag dieser Woche dicht, andere haben bereits seit Mitte des Monats geschlossen. In Pirmasens verfolge man das Motto „Jede Impfung zählt“ und impfe daher noch bis einschließlich Donnerstag, erläutert die Stadtverwaltung auf Nachfrage.

Möbel werden eingelagert

Stadt und Landkreis betreiben die Einrichtung, die im Januar an den Start ging, gemeinsam. Bis dato wurden dort mehr als 70.000 Menschen gegen das Coronavirus immunisiert. Zuletzt herrschte in der Einrichtung wieder etwas mehr Betrieb, weil Bürger das Angebot „Impfen ohne Termin“ nutzten. Die Verwaltung berichtete diesen Monat beispielsweise von 140 Impfungen pro Tag und 1100 in der Woche, nachdem im August teilweise deutlich weniger los war.

Auf die Frage, was mit dem Inventar nach der Schließung passiert, heißt es aus dem Rathaus: „Das Mobiliar wird eingelagert.“ Im Juli hatte die Verwaltung gegenüber der RHEINPFALZ bereits erklärt, das Impfzentrum bleibe „auf Standby“: Das vom Land gestellte Inventar bleibe vor Ort, bis ein neuer Mietvertrag für die Halle geschlossen ist. Wie berichtet, bekam die Messe Pirmasens GmbH, an der die Stadt beteiligt ist, bislang monatlich rund 38.500 Euro Miete (inklusive Nebenkosten) vom Land für die Unterbringung des Impfzentrums.