Das Coronavirus organisiert auch die kommende Saison in den Klassen des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken mit. Um die Anzahl der Partien zu reduzieren, wird es im nächsten Spieljahr, das am ersten September-Wochenende und damit später als sonst starten soll, erstmals zwei A-Klasse- und vier B-Klasse-Gruppen geben. Und die C-Klasse wird dreigeteilt.

Die beiden Gruppen der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken, die coronabedingt nun 18 statt 16 Mannschaften zählt, sind vornehmlich nach geografischen Aspekten aufgeteilt und zählen je neun Vereine.

Verlängerungsoption

Die B-Klassen Ost und West bleiben bestehen, werden aber jeweils zweigeteilt. Da der FC Höhfröschen (wie berichtet) auf seinen Platz in der B-Klasse verzichtet und nun in Spielgemeinschaft mit der SG Thaleischweiler II in der C-Klasse startet, sind es nun insgesamt 31 B-Klasse-Teams. In vier Gruppen von dreimal acht und einmal sieben Teams ermitteln die B-Klässler in Hin- und Rückrunde ihre Tabellen. Ob es danach Play-offs oder Auf- und Abstiegsrunden gibt, sei „noch offen“, so Kreisvorsitzender Edgar Wallitt, „darüber werden wir noch entscheiden“.

29 C-Klässler nehmen in drei Gruppen die „Vorrunde“ der Saison 20/21 in Angriff. Die Einteilung erfolgte vorwiegend nach geografischen Gesichtspunkten. Je zehn Teams sind es in der West- und Mitte-Gruppen, neun spielen im Osten. Auch hier ist die Vorgehensweise nach Ende der Gruppenspiele noch offen.

Fünf neue Teams

Neu im Spielbetrieb sind die zweiten Mannschaften der SG Pirmasens, des SV Trulben und des FC Höheischweiler, der nach seiner Abmeldung im Herbst 2019 einen neuen Anlauf nehmende PSV Pirmasens und die frisch formierte Spielgemeinschaft Höhfröschen/Thaleischweiler II. In der untersten Klasse dürfen auch Neuner-Teams mitkicken. Von dieser Möglichkeiten machen die Sportvereinigung Ludwigswinkel und die SG Pirmasens II Gebrauch.

Der SV Bottenbach und der FC Kleinsteinhausen bilden eine Spielgemeinschaft mit ihren Reservisten, wollen jedoch nicht an der C-Klasse-Meisterschaftsrunde teilnehmen, sondern lediglich Freundschaftsspiele bestreiten.

Erste und Zweite trennen

Wallitt hält es für nicht mehr praktikabel, zweite Mannschaften vor dem Match ihrer ersten Garnitur spielen zu lassen. Dies lasse sich schon wegen der erforderlichen Hygienemaßnahmen in den Umkleideräumen nicht realisieren.

Beuerle organisiert Pokal

Neu im Kreissportausschuss ist Alexander Beuerle. Der hauptberuflich in der Geschäftsstelle des 1. FC Kaiserslautern arbeitende Spielertrainer des SV Lemberg zeichnet als Nachfolger des Herschbergers Uli Salzmann künftig für die Organisation des Kreispokals verantwortlich. Salzmann kümmert sich aber weiterhin um die B-Klasse Ost. Marco Kochert ist für die B-Klasse West und Futsal zuständig. Matthias Belzer aus Münchweiler, seit einigen Monaten im Kreissportausschuss, übernimmt eine oder zwei C-Klasse-Gruppen und entlastet somit den Zweibrücker Wolfgang Hunsicker, der ebenfalls eine oder zwei C-Klasse-Gruppen betreut und den AH-Spielbetrieb regelt.

Wallitt wird absprachegemäß in den nächsten Wochen aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niederlegen. Dann wird der Erlenbrunner Reiner Ehrgott, aktuell Stellvertreter des Kröppeners, bis zum nächsten Kreistag den Fußballkreis (plus Bezirksliga und A-Klasse) führen.

Wallitt hofft, „dass das Interesse am Fußball durch die lange, fast halbjährige Pause nicht gelitten hat“. Er befürchtet, dass die Zuschauer den Fußball nicht mehr vermissen könnten.

C-Klasse ohne Schiris?

Da der Fairplay-Wettbewerb wegen der Corona-Krise nicht stattgefunden hat, sponsert die Sparkasse Südwestpfalz die Vereine aus den unteren Ligen mit einem Gesamtbetrag von 5000 Euro. Jeder Verein, ob er nun zum Zeitpunkt des vorzeitigen Saisonendes ganz vorne in der Tabelle der Fairplay-Wertung stand oder ganz hinten, erhält damit etwas mehr als 80 Euro. Diese würden durch den SWFV ausgezahlt, führte Wallitt aus.

Noch ist nicht klar, ob die Spiele in den C-Klassen auch künftig von ausgebildeten Schiedsrichtern geleitet werden können. „Einige Schiedsrichter haben im November des vorigen Jahres ihr letztes Spiel gepfiffen. Da ist vieles noch offen“, sagte Wallitt nach der Kreisausschusssitzung am Mittwochabend.

KOMMENTAR: Genügsam sein

Jetzt ist es raus. In kleinen Gruppen soll in der Südwestpfalz die Fußballsaison 20/21 gespielt gehen, zumindest beginnt man so. Gut, falls es überhaupt weitergehen kann. Schlecht, weil sich dadurch die nach dem Corona-Abbruch des Spieljahrs 19/20 prekäre finanzielle Situation der Vereine nicht verbessern lässt, ja eher verschlechtert. Die sechs bis maximal neun Heimspiele – wenn nicht bei gutem Verlauf ohne Corona-Unterbrechung doch noch eine Auf- und Abstiegsrunde angehängt werden kann – reichen nicht, um die Vereinskassen ausreichend zu füllen.

Was wäre die Alternative? Weitermachen wie bisher und sich nach dem verzögerten Saisonstart in den größer gewordenen Klassen mehrere englische Wochen aufzuladen? Das geht in den unteren Klassen gar nicht. Es gilt in diesen Tagen genügsam zu sein. Corona hat vorläufig weiter das Sagen. Ob mit oder ohne zweite Welle.

DIE NEUEN GRUPPEN IM FUSSBALLKREIS

A-KLASSE

Gruppe A:

Palatia Contwig

SV Großsteinhausen

SV Martinshöhe (Aufsteiger)

TuS Maßweiler

FK Petersberg

SG Thaleischweiler-Fröschen (Aufsteiger)

SG VB Zweibrücken/SV Ixheim

SVN Zweibrücken

SpVgg Waldfischbach/Burgalben

Gruppe B:

FC Fischbach

Hilster SV (Aufsteiger)

SV Blau-Weiß Hochstellerhof (Aufsteiger)

SC/TV Hauenstein II

SV Obersimten

SV Lemberg

SV Ruhbank

FV Münchweiler

FC Fehrbach II

B-KLASSE OST

Gruppe A:

SC Busenberg

Sportfreunde Bundenthal II

FC Dahn

SV Erlenbrunn (Aufsteiger)

TuS Erfweiler

SV Hinterweidenthal II

FC Ruppertsweiler

SV Trulben

Gruppe B:

SV Gersbach

SG Heltersberg/Geiselberg

TuS Leimen

FC Gräfenstein Merzalben

TuS/DJK Pirmasens (Aufsteiger)

FC Rodalben

SpVgg Waldfischbach/Burgalben II

TuS Winzeln

B-KLASSE WEST

Gruppe A:

TV Althornbach

SV Bottenbach

Palatia Contwig II

SV Hornbach

SC Stambach

TuS Rimschweiler (Aufsteiger)

TuS Wattweiler (Aufsteiger)

TSC Zweibrücken II

Gruppe B:

SG Harsberg/Schauerberg

SV Hermersberg II

SSV Höheinöd

SV Rot-Weiß Höhmühlbach

FK Petersberg II

VfL Wallhalben

SC Weselberg II

C-KLASSE

Gruppe A:

TSG Mittelbach-Hengstbach

SC Winterbach

FC Kleinsteinhausen

SVN Zweibrücken II

SV Battweiler II

SV Martinshöhe II

SG Knopp/Wiesbach II

TuS Maßweiler II

SV Großsteinhausen II

FC Höheischweiler II (neu)

Gruppe B:

SG Glashütte/Eppenbrunn

FC Fischbach II

TuS Rumbach

SG Bruchweiler

SpVgg Ludwigswinkel (Neunerteam)

SV Trulben II (neu)

SG Kröppen/Vinningen

SV Lemberg II

SG Pirmasens I

Gruppe C:

FC Höheischweiler I

FC Hengsberg

SG Pirmasens II (Neunerteam, neu)

SV Rot-Weiß Pirmasens

SV 53 Rodalben

TuS Winzeln II

SG Donsieders/Clausen II

FV Münchweiler II

SG Höhfröschen/Thaleischweiler II (neu)

PSV Pirmasens (neu)