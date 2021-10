Nach knapp 40 Jahren schließt Ilka Knüttel ihren Kindermodeladen in Pirmasens. Wie die Unternehmerin mitteilt, geschieht dieser Schritt zum Jahresende. Kommende Woche startet der offizielle Räumungsverkauf. In einem Brief an langjährige Kunden schreibt die Unternehmerin, die in Pirmasens zwei weitere Kleiderläden betreibt, dass ihr die „nervenaufreibende Zeit durch die Corona-Pandemie zugesetzt“ habe.

Mehr zum Thema lesen Sie hier

Der Kindermodeladen und das dahinter stehende Familienunternehmen gelten als Vorzeigebetriebe. Nachdem die Metzgerei Borck ihren Betrieb kürzlich eingestellt hat, verliert Pirmasens damit binnen weniger Wochen zwei Traditionsbetriebe in der Innenstadt, die Kunden aus dem weiteren Umfeld anlockten.