Ein junger, gesunder Hund, ein verspielter Shepherd mit Namen Filou, wurde am Donnerstag auf einem Feld bei Pirmasens überfahren – mit Vorsatz, vermutet Halter Stiv Katzelberger.

Stiv Katzelberger trauert um seinen jungen Hund, der am Donnerstag starb, nachdem ein Unbekannter ihn angefahren hatte – vor den Augen von Katzelbergers Vater. Für einen Unfall gebe es wenig Grund, das Gelände nahe der Biogasanlage ist gut einzusehen, der Feldweg, abgehend von der K5 wird selten befahren. Und Filou lief nach Angaben Katzelbergers nicht mitten auf dem Weg, sondern eher am Rand.

Polizeisprecher Werner Häfner sagte auf Nachfrage, die Polizei könne derzeit nicht bestätigen, dass der Unbekannte den Australian Shepherd absichtlich überfuhr. Diese Frage sei aber Gegenstand der Ermittlungen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, gelte das als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Zudem werde wegen Fahrerflucht ermittelt. „So oder so drücke ich die Daumen, dass der Fahrer gefunden wird. So was geht gar nicht“, sagte Häfner zu dem Vorfall.

Katzelbergers Vater hatte am Donnerstag seinen eigenen Hund – Filous Mutter – und den knapp Einjährigen, der bei Stiv Katzelberger lebte, mit aufs Feld genommen, um sie laufen und spielen zu lassen. Der dunkelgrüne Landrover, der sich näherte, sei zu schnell gewesen, sagt Katzelberger. Das Fahrzeug erfasste den Hund, der Fahrer sei nach dem Zusammenstoß weitergefahren, ohne langsamer zu werden.

„Ein liebevolles Tier“

„Es war ein richtig schöner Hund – bildschön mit seinen blauen Augen.“ Stiv Katzelberger ist traurig, als er am Freitag über das Geschehen und seinen Australian Shepherd spricht. Jung, verspielt, mit viel Unsinn im Kopf – das sei Filou gewesen. „Chaotisch, aber so ein liebevolles Tier.“ Der junge Hund brauchte viel Aufmerksamkeit. „Ich habe ihn oft den ganzen Tag beschäftigt“, sagt sein Herrchen. Abends sei der Rüde dann platt und glücklich eingeschlafen. Im nächsten Monat wäre er ein Jahr alt geworden.

Stiv Katzelberger berichtet, er sei am Donnerstag noch in der Gegend unterwegs gewesen, habe beim Bauernhof oben auf dem Feld, beim Reiterhof und bei der Biogasanlage nach Zeugen gefragt. Die Kameras der Gasanlage hätten den Vorfall und den dunkelgrünen Wagen nicht erfasst. Doch mehrere Anwohner hätten von eigenen Begegnungen mit rücksichtslosen Fahrern in der nahen Umgebung erzählt. Katzelbergers Vater war zu weit weg, um das Nummernschild des dunkelgrünen Landrovers zu lesen. Möglicherweise sei es ein ausländisches Kennzeichen gewesen, so die Polizei. Nun hofft die Familie auf Hinweise aus der Bevölkerung.