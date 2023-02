Im Juli soll das Millionenprojekt der Sanierung der Fehrbacher Turnhalle fertig sein. Ortsvorsteher Christian Mühlbauer informierte in der Beiratssitzung am Donnerstag über die baldige Ausschreibung für die Fassadendämmung. Im April oder Mai könnten die Aufträge erteilt werden, und nach acht Wochen wäre die Halle dann warm eingepackt. Die früher reine Schulturnhalle wurde aufwendig saniert und als Mehrzweckhalle aufgerüstet, um Fehrbacher Vereinen und Bürgern einen Ort für größere Feste und Veranstaltungen zu geben.

Keinen Fortschritt macht dagegen das Projekt eines Sprudlers im Dorfteich am alten Schulhaus. Der Teich braucht im Sommer entweder mehr Frischwasser oder einen Sprudler, der für Sauerstoff sorgt. Die Verwaltung hatte Angebote für einen Sprudler eingeholt, die jedoch bisher zu teuer waren, wie Mühlbauer in der Sitzung am Donnerstag mitteilte.

Türgewand kommt ans alte Schulhaus

Gut voran kommt der Bebauungsplan „Auf der Brach“ für eine Erweiterung des Gewerbegebiets am Pirmasenser Weg. Das Schallgutachten sei fertig. Es fehle noch der Umweltbericht. Anschließend werden die Pläne noch mal öffentlich ausgelegt, informierte Mühlbauer. Der Ortsbeirat forderte einen groben Zeitplan und gab zu bedenken, dass die Parksituation in dem Bereich wegen vieler wartender oder einfach dauerhaft abgestellter Lastwagen vor der Lkw-Werkstatt zunehmend schwierig sei.

Bis Ende April soll das historische Türgewand des einst ältesten Hauses von Fehrbach fertig restauriert sein, kündigte der Ortsvorsteher an. Derzeit werde es gereinigt, und anschließend werden Risse behandelt. Das Türgewand soll am alten Schulhaus am Dorfplatz aufgestellt werden, wozu noch ein Betonsockel nötig sei. Die Verwaltung habe zugesagt, dass es Ende April fertig ist. Das Türgewand, also der Türrahmen aus Sandstein, stammt von einem Haus, das bis zu seinem Abriss wegen Baufälligkeit in der Tiroler Straße stand. Es soll eines der ältesten Häuser in Pirmasens und sicher das älteste von Fehrbach gewesen sein. Am neuen Standort könnte der Türrahmen als Kulisse für Fotos, beispielsweise mit Hochzeitspaaren, dienen.