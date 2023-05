Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 3. Oktober musste der SV Herschberg in der Fußball-Bezirksliga sein Heimspiel gegen die SG Knopp/Wiesbach absagen, weil er nicht genügend Spieler hatte. Die beiden darauf folgenden Partien verlor der sieglose Tabellenletzte mit 1:6 und 0:8. Am Sonntag (17.15 Uhr) steht nun das Derby gegen den SC Weselberg an. Die RHEINPFALZ sprach mit Herschbergs Spielertrainer Christian Gessner (38).

Herr Gessner, haben Sie die Faxen nicht so langsam dicke?

Aktuell durchlaufen wir eine sehr schwierige Phase. Prinzipiell verfügen wir über genug talentierte Spieler. Allerdings