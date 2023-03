Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dem langjährigen Leiter des Oratorienchors Helfried Steckel wurde nach dem Konzert in der Festhalle am Sonntag im Forum Alte Post die Stadtehrenplakette in Gold überreicht.

Steckel gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Persönlichkeiten des Pirmasenser Kulturlebens. Die musikalische Nachwuchsarbeit – allen voran mit seinen drei Kindern Anna Theresa, Valentin