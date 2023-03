Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach gleich Siegen am Samstag im Saarland gewann der SV Windhagen am Sonntag auch beim TTC Nünschweiler und übernahm damit in der Tischtennis-Oberliga die Tabellenführung. Die Südwestpfälzer spielten beim 4:8 gar nicht mal schlecht.

Der TTC Nünschweiler hat sein Heimspiel in der Tischtennis-Oberliga gegen den starken Aufsteiger SV Windhagen vor 40 Zuschauern – mehr durften nicht in die Halle am Füllengarten