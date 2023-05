Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hallo Doc! heißt das neu gegründete Netzwerk, mit dem der Landkreis Südwestpfalz und die Städte Pirmasens und Zweibrücken um medizinischen Nachwuchs für die Region werben. Damit soll die ärztliche Versorgung in der Südwestpfalz langfristig sichergestellt werden.

„Wenn man mal hier ist, will man in der Regel auch nicht mehr weg.“ Das sagte der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick am Mittwoch bei der Vorstellung des Netzwerks