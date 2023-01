Die Pirmasenser Lokalredaktion der RHEINPFALZ hat zum Jahresbeginn die Bürgermeister der Verbandsgemeinden in ihrem Bereich zu Gesprächen eingeladen. Beim Gespräch mit Wolfgang Denzer (SPD), dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rodalben, stand das Thema Tourismus im Zentrum. 2023 wird ein Jahr der Weichenstellung, denn noch im ersten Halbjahr geht das Besucherlenkungskonzept an den Start, das ist verbunden mit einem neuen, auf touristische Aspekte zugeschnittenen Internetauftritt. Der Umbau des Schwimmbads Biebermühle stehe angesichts möglicher Kostensteigerungen noch einmal auf dem Prüfstand, sagte Denzer. Der Bürgermeister möchte das Gräfensteiner Land als touristische Marke etablieren, die ihren Platz in einer größer gefassten touristischen Region Pfälzerwald finden soll.