Pfarrer Wolfdietrich Rasp freut sich riesig, dass Giora Feidman (87), der „König des Klezmer“ am 25. Februar, 17 Uhr, in der Lutherkirche gastiert. „Revolution of Love“ heißt das Programm.

Für Pfarrer Rasp, der den Künstler schon live auf der Bühne erlebt hat, ist der Auftritt Feidmans in seiner Pirmasenser Kirche ein Highlight. Deshalb hat er gleich zugesagt, als der Konzertveranstalter im letzten Jahr bei ihm angeklopft hatte. „Für mich ist Giora Feidman einer der großen alten Männer der Musik, wie Leonard Cohen oder auch die Stones“.

Noch einen Grund hat der protestantische Seelsorger, sich über das Gastspiel zu freuen: „Wir werden einen Teil des Erlöses aus dem Kartenverkauf für unseren Kirchbauverein erhalten“, so Rasp. Eine willkommene Spende für die Sanierung der Fassade sowie die Verbesserung der Akustik in der Lutherkirche. Positiv wertet der Pfarrer, dass Giora Feidmann nicht nur in Großstädten wie Hamburg, wo seine Tournee startete, sondern auch in der Provinz die Menschen mit seiner Musik erfreuen will.

Atmosphäre der Einheit

In Hamburg begeisterte der 87-jährige Klarinettist. Sein Motto lautet: „Ich spiele Klarinette, um meine Gefühle mit den Menschen zu teilen.“ Er ist nicht nur ein Meister der Klezmer-Musik, der schottischen Folklore, lateinamerikanischer Lieder und des zeitgenössischen Jazz, Giora Feidman will mit seiner „Revolution of Love“-Botschaft auch zwischen den Kulturen vermitteln. So holt er bei seinen Konzerten den Iraner Majid Montazer, den Komponisten seiner neuen Stücke, auf die Bühne und umarmt ihn.

An das Publikum gewandt, betont Feidman, dass bei der Begegnung von Juden und Moslems die Menschen Liebe fühlen sollen. Trotz der Gewalt im Nahen Osten wird Feidman nicht müde, den Frieden zu beschwören. Er will mit seinen Konzerten einen Beitrag leisten, eine Atmosphäre der Einheit in der Welt zu schaffen, wo sich alle mit Liebe und Mitgefühl begegnen und den Menschen Mut machen, „die Welt durch Liebe zu revolutionieren“ und eine positive Veränderung in der Gesellschaft herbei zu führen.

Duo mit Pianist Sakuras

Feidmans jahrzehntelanges Engagement wurde bereits mit mehreren Preisen und Auszeichnungen gewürdigt. So erhielt er das Große Bundesverdienstkreuz sowie den internationalen Brückepreis. Bei dem Konzert in Pirmasens treten Giora Feidman und Vytis Sakuras (Piano) als Duo auf und führen einen musikalischen Dialog auf der Bühne.

Feidmann, weltweit bekannt als Interpret der Oscar prämierten Filmmusik von Steven Spielbergs „Schindlers Liste“, kam 1936 in Buenos Aires zur Welt. Er war schon als Kind von der Klezmer-Musik fasziniert – wie seine ganze Familie. Sein Vater, den er bei Auftritten begleitete, war sein erster Lehrer. Später erhielt Feidman Unterricht an der Musikakademie und wurde Mitglied eines der renommiertesten Orchester Südamerikas. In Israel, wo er sich 1956 niederließ, war er lange Jahre Bassklarinettist beim Israel Philharmonic Orchestra und trat mit Leonard Bernstein auf. Anfang der 70er Jahre zog Giora Feidman nach New York, wo er seine Solokarriere als Klezmer-Musiker begann.

Info

Karten gibt es unter giorafeidman-online.com, ticket-regional.de und an der Abendkasse.