Am Donnerstag um 15 Uhr wartete ein 91-jähriger Mann in der Schlossstraße nahe der Sparda-Bank, als er von einem Autofahrer, der aus einem schwarzen Pkw ausgestiegen war, in gebrochenem Deutsch angesprochen wurde. Der Mann bot dem älteren Herrn drei angeblich hochwertige Uhren in entsprechenden Kästchen zum Kauf an. Man wurde sich für 20 Euro handelseinig. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei den Uhren um Billigware. Das eigentliche Ziel des Gesprächs dürfte ein Trickbetrug gewesen sein, der darauf abzielt, ältere Menschen, die gerade bei der Bank Geld abgehoben haben, in ein Gespräch zu verwickeln, um in einem günstigen Moment aus deren Geldbeutel Geldscheine entwenden zu können. Dies scheiterte in diesem Fall, weil der Mann gerade nicht auf der Bank war und kein weiteres Geld dabei hatte. Die Polizei bittet insbesondere ältere Menschen um erhöhte Aufmerksamkeit, wenn sie von Fremden auf der Straße angesprochen werden. Fast immer beabsichtigt der „Betrüger“ dass der mitgeführte Geldbeutel ins Spiel kommt.