Am Sonntag, 25. Februar, plaudert und singt der Kabarettist und Pianist Konstantin Schmidt um 18.00 im Kulturzentrum Alte Kirche in Vinningen. Dabei wird er die Klassiker Georg Kreislers präsentieren.

Wenn Konstantin Schmidt in die Tasten greift, erwachen die Klassiker des aus Wien stammenden Georg Kreisler zu neuem Leben: „Opernboogie“, „Telefonbuchpolka“, „Gelsenkirchen“, „Bluntschli“, „Das Triangel“, „Mütterlein“, „Bidla Buh“, „Der Musikkritiker“ und natürlich das unverwüstliche „Tauben vergiften im Park“.

Kaum einer bringt sie so wie Konstantin Schmidt zeitgemäß und spritzig auf die Bühne. Unglaubliche Geschichten von Dingen, die es gab, die es gibt und die es geben würde, wenn wir mal dürften, wie wir wollten. Das ist schwarzer und weiser Humor und etwas vom Feinsten, was das deutschsprachige Kabarett hervorgebracht hat.

Böser, schwarzer Humor

Konstantin Schmidt versteht es, die sprachlichen Windungen und Wortspiele des Altmeisters in ihrer rebellischen Morbidität herüberzubringen. Unterstützt werden die bitterbösen Gesänge durch Schmidts Mimik. Mal verkniffen-sarkastisch, dann wieder mit wachem Brunnenvergifter-Blick begleitet seine Physiognomie lebendig das Geschehen. Schmidts virtuose Klavierkünste tun ein Übriges, um diesen Abend voll bissiger Pointen zu einem Gesamtkunstwerk werden zu lassen.

Konstantin Schmidt ist in Pirmasens bekannt – er war bereits mit seinem kabarettistischen Weihnachtsprogramm „Glühwein zum Frühstück“ bei der Fabrikmusik im Neuffer zu Gast.

Karten

Vorverkauf in Vinningen bei der VR-Bank, Reservierungen per Mail an: info@kulturzentrum-vinningen.de