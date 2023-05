Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lust auf Sommersport (1): Zwischen Clausen und Leimen liegt der Clausensee. Hier ist nicht nur Schwimmen möglich: Eine Trendsportart namens Stand-up-Paddling lockt Wassersportler ebenfalls ins Schwarzbachtal. Es wackelt weniger, als man denkt.

Eigentlich steckt alles, was man wissen muss, schon im Namen. Stand-up-Paddling heißt übersetzt: Stehpaddeln. Die Wassersportler bewegen sich also auf einem Board stehend mit einem Paddel in der