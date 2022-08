Die Ergofit GmbH und Co. KG hat sich zur Ergofit GmbH gewandelt. Professor Holger Krakowski-Roosen ist neuer Eigentümer des Unternehmens, das medizinische Fitnessgeräte produziert. Damit wird das in dritter Generation familiengeführte Traditionsunternehmen künftig nicht mehr von einem Mitglied der Familie Resch geführt.

Krakowski-Roosen besitzt seit mehr als 25 Jahren praktische Erfahrung als Industrieberater für produzierende deutsche Unternehmen der Sport- und Medizinprodukte-Industrie und hatte zuvor bereits führende Positionen in der Leitung in etablierten Unternehmen der Fitness-Industrie inne. Er möchte einen echten Generationswechsel im Unternehmen Ergofit herbeiführen und die Traditionsmarke zu einer Innovationsmarke transformieren. Sein Ziel ist es, junge Potenziale zu herausragenden Kompetenzen weiterzuentwickeln, um den Markt und den Produktionsstandort Deutschland im Bereich Sport-, Fitness- und Medizinprodukten zu stärken.

Gegründet wurde das heutige Unternehmen vor 75 Jahren, im Jahr 1947 als Willi Resch KG. Ursprünglich stellte die Firma Schuhmaschinen her. Anfang der 70-er Jahre begann jedoch die Suche nach neuen Zukunftsmärkten. Die Nähe des damaligen Geschäftsführers Hans Resch zu Sport und Medizin führte dazu, dass man sich mit dem Thema Cardiotraining beschäftigte. Kontinuierliche Forschung und Entwicklung sorgten dafür, dass das inzwischen in Ergofit umbenannte Unternehmen nach dem medizinischen auch den Fitnessbereich eroberte. Unter der Leitung von Michael Resch, avancierte Ergofit zum Komplettanbieter rund um Fitness und Therapie. Ergofit ist zudem ein zertifizierter Hersteller von Medizinprodukten – ein wichtiges Entscheidungskriterium für Kunden aus den Bereichen Physiotherapie und Krankengymnastik sowie Krankenhäuser und Rehabilitationszentren.

Der König ist Kunde

Mit Ergofit „verbunden“ war die Ergo Fitnessworld Betriebs GmbH. „Historisch sind die beiden Unternehmen miteinander verbunden, nach dem Eigentümer und Managementwechsel jedoch nicht mehr“, sagt Krakowski-Roosen. „Aber die Ergo Fitnessworld ist etwas viel wichtigeres als historisch verbunden zu sein, sie ist nämlich ein Kunde der Ergofit. Und der Kunde ist König. Die Ergofit möchte die Anforderungen dieses Kunden kennen und mit einem attraktiven Angebot bedienen.“

Die verlässliche Qualität der Ergofitgeräte sei in der Vergangenheit ein guter Partner für die Ergo Fitnessworld gewesen. Das aktuelle Portfolio von Ergofit könne dies auch in Zukunft sein. Krakowski-Roosen: „Natürlich ist der Partnerbegriff von mir an dieser Stelle mit Bedacht gewählt, denn Partnerschaft ist etwas zweiseitiges, Partner helfen sich gegenseitig und da kann das Fitness-Studio auch gegenüber der Ergofit seinen Anteil leisten, zum Beispiel bei der Felderprobung neuer Geräte.“ Dies werde ständig von vielen Kunden angefragt, insbesondere nach Messen. Der neue Geschäftsführer von Ergofit hofft auf eine „stetige Entwicklung unserer Partnerschaft. Die Ergofit sieht sich auf jeden Fall in dieser Verantwortung“.