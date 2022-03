Als richtigen und wichtigen Schritt bezeichnet Edgar Schütz die Fusion der Nauerz-Gruppe Kaiserslautern und der Pro Car Vertriebs und Service GmbH im Erlenteich. Die beiden Autohäuser werden ab Mai den Kunden ein Mehrmarkenerlebnis an den Standorten in Pirmasens und Kaiserslautern anbieten.

Die Nauerz-Gruppe vertreibt die Marken Peugeot und Citroen. Der 35-jährige Unternehmer Sascha Nauerz hatte vor zwei Jahren das Autohaus Schwinn GmbH & Co. KG sowie Schwinn Automobile GmbH & Co. KG mit den Standorten Kaiserslautern und Pirmasens übernommen. Jetzt hat Nauerz die Mehrheit an der Pro Car Service und Vertriebs GmbH erworben. Den Mietvertrag für das Peugeot-Autohaus in der Texas Avenue 5 hat Nauerz gekündigt. Die sieben Mitarbeiter werden in die Neckarstraße umziehen.

Die dortige Immobilie, ehemals eine Fabrikhalle, erwarb zunächst ein Pirmasenser Geschäftsmann. Er ließ sie aufwändig renovieren und auf die Bedürfnisse eines Autohauses mit angeschlossener Werkstatt zuschneiden. Im Juli 2019 zog die Pro Car vom Standort Blocksbergstraße in die Neckarstraße um. Im Zuge der Fusionsverhandlungen haben Nauerz und Schütz die Immobilie gekauft. Zusammen mit den 13 Mitarbeitern von Pro Car arbeiten ab Mai 20 Personen unter einem Dach. Der im Autogeschäft erfahrene Unternehmer Edgar Schütz, der als Gesellschafter auch Unternehmensanteile besitzt, führt weiterhin die Geschäfte der Pro Car Service und Vertriebs GmbH.

Investition im sechsstelligen Bereich

Ob denn der Platz für alle ausreicht, wollte die RHEINPFALZ von Schütz wissen. „Der Platz reicht. Nur in der Werkstatt muss umgebaut werden, weil Peugeot auch Kleintransporter im Angebot hat. Zudem muss in zwei weitere Hebebühnen investiert werden.“ Laut Schütz handele es sich um eine Gesamtinvestition im sechsstelligen Bereich. Auch das Außengelände sei ein ausreichend großes „Podium“, um die Modelle präsentieren zu können.

Vertrieb und Service für die Marken Peugeot, Kia und MG wird es künftig in der Neckarstraße geben. Nur Serviceleistungen bietet die fusionierte Firma für die Marken Seat Cupra und Skoda an. Die Leistungen umfassen neben Verkauf und Werkstattservice auch die Erstellung von Kfz-Gutachten, Autovermietung, Inzahlungnahme von Gebrauchtfahrzeugen und Reifenservice.