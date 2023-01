Die FSG Hauenstein/ Rodalben hat mit einem 24:18 (13:9)-Erfolg gegen die VTV Mundenheim II einen perfekten Start ins neue Handball-Jahr geschafft und zugleich mit nun 17:7 Punkten den Gegner in der Pfalzliga-Tabelle überholt.

Die Frauen von Trainer Björn Stoll setzten sich am Samstagabend in der TSR-Halle dank einer tollen Abwehrleistung klar durch. „Es war ein Kampfspiel, in dem beide Teams den Schwerpunkt auf die Defensivarbeit legten. Spielentscheidend war, dass wir mit der Kombination aus den Ballgewinnen in der Abwehr und dem schnellen Umschalten über Annalena Seibel eine Waffe hatten, die allen anderen Teams richtig wehtut und auf die wir uns einfach verlassen können“, führte Stoll aus.

In Laura Fuchs und Paula Hack hatte er die perfekten Ersatzleute an den Seiten von Lena Seibel im Defensivverbund gefunden. Dazu habe Luisa Seibel im Tor wieder einen starken Tag erwischt. So fiel es auch wenig ins Gewicht, dass in der Offensive gegen eine, so Stoll, „bockstarke VTV-Abwehr“ vieles Stückwerk blieb.

SO SPIELTEN SIE

FSG Hauenstein/Rodalben: Luisa Seibel - Lena Seibel (2/2), Dausch, Hack (2) - Beneke (2), Annalena Seibel (11) - Ehrlich (3); Ferkah, Fuchs (3/1), Heisel, Siegel, Müller (1)