Eigentlich schon auf der Siegerstraße, leistete sich die FSG Hauenstein/Rodalben um die Halbzeit herum Nachlässigkeiten und baute in der Frauenhandball-Pfalzliga ihren Gastgeber TuS Dansenberg wieder auf. Am Ende wurde es aber ein souveräner 34:21 (20:13)-Sieg für den Tabellensechsten.

Nach 13 Minuten führte die FSG 11:5, nach 25 Minuten gar 18:9. „Man gewinnt auch gegen so einen Aufsteiger nur, wenn man seine eigene Leistung bringt“, kommentierte Coach Björn Stoll das, was nach dem Seitenwechsel dazu führte, dass das Spiel zu kippen drohte. Nach drei Zeitstrafen in sechs Minuten und zehn torlosen Minuten verkürzte der TuS auf 17:20. Eine Auszeit von Stoll beendete den Spuk. Die FSG übernahm das Ruder wieder und hatte in Annalena Seibel eine herausragende Akteurin, die 17 Treffer beisteuerte, davon viele nach weiten Abwürfen von Luisa Seibel. „Geile Bälle, die ihr einfach in die Hand fallen“, freute sich Stoll über die „abgefahrene Seibel-Seibel-Kombi“. Dazu profitierte Annalena Seibel von Anspielen ihrer Nebenfrauen Paula Hack und Susie Dausch. Die FSG weist nun 11:7 Punkte auf.

SO SPIELTEN SIE

FSG Hauenstein/Rodalben: Luisa Seibel - Lena Seibel (2), Dausch, Hack (7) - Beneke (4), Annalena Seibel (17) - Stretz (3); Ehrlich, Heisel, Bärmann, Müller (1)