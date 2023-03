Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schulbücher sind eine teure Angelegenheit. In Rheinland-Pfalz gibt es seit einigen Jahren die Schulbuchausleihe. Aber was hat es damit eigentlich auf sich und wie funktioniert das in Pirmasens? Die RHEINPFALZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum gibt es die Schulbuchausleihe?

„Der tiefere Sinn hinter der Ausleihe ist, gleichzeitig die Umwelt, Ressourcen und den Geldbeutel zu schonen“, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick