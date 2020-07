Auf dem Rasen von Husterhöh-Nachbar MTV Pirmasens präsentiert der FK Pirmasens vom 20. bis 23. August seine Fußballmannschaften – wenn es die Corona-Verordnungen erlauben.

Zum Auftakt spielt am Donnerstag, 20. August, ab 19.30 Uhr das zweite Herrenteam (Verbandsliga) gegen Bezirksliga-Neuling SV Battweiler. Einen Tag später messen sich ebenfalls ab 19.30 Uhr die Regionalliga-A-Junioren mit dem U19-Bundesligateam des 1. FC Saarbrücken. Am Samstag – Uhrzeit noch offen – bestreitet die erste Mannschaft (Regionalliga) ein Testspiel gegen den baden-württembergischen Oberligisten Astoria Walldorf II. Zum Abschluss treffen am Sonntag, 13 Uhr, die FKP-B-Junioren auf die U17-Regionalligatruppe der SV Elversberg. Vor jeder dieser vier Partien wird noch ein Jugendspiel ausgetragen.

MTV-Vertrag fast perfekt

Dass der FKP künftig umfangreich den MTV-Rasen nutzen darf, wird laut FKP-Präsident Jürgen Kölsch in diesen Tagen vertraglich geregelt. Der MTV hat derzeit keine Fußballmannschaft.

Max Eichenlaub und Benson Kamau, beide bisher für den FKP II in der Verbandsliga am Ball, sind zum Landesligisten TuS Hohenecken gewechselt.

21 Heimspiele ab 100 Euro

Auf 22 Mannschaften ist die Regionalliga wegen der Corona-Krise gewachsen. Das bedeutet für den FKP satte 21 Heimspiele in der neuen Saison, die Anfang September starten soll – vier mehr als bisher. „Wir haben entschieden, für jetzige Dauerkarten-Inhaber die Preise unverändert zu lassen. Wir möchten diejenigen, die aufgrund des Saison-Abbruchs trotz Karte keine Spiele mehr besuchen konnten, etwas entschädigen“, erläutert FKP-Präsident Jürgen Kölsch.

Eine Verlängerung der Sitzplatz-Dauerkarte für die überdachte Haupttribüne wird somit wieder 200 Euro kosten. Ermäßigt ist sie für 170 Euro zu haben. Unüberdachte Sitzplätze auf der Gegengeraden und Stehplätze gibt es wieder für 120 Euro (ermäßigt 100 Euro) bei freier Platzwahl. Ein VIP-Ticket inklusive Verköstigung kostet für die Karten-Inhaber der Vorsaison 600 Euro.

Wer sich in der Spielzeit 2020/2021 erstmals ein Saison-Abo bei den Blau-Weißen zulegen möchte, muss für die Haupttribüne 240 Euro (ermäßigt 210 Euro) und für die anderen Plätze 140 Euro (ermäßigt 110 Euro) bezahlen. Ein VIP-Ticket schlägt dann mit 740 Euro zu Buche.

Saison bis 6. Juni 2021

Der Dauerkartenverkauf für die neue Saison 2020/2021 beginnt am Donnerstag, 9. Juli. Jeden Donnerstag können von 14 bis 18 Uhr die Karten in der FKP-Geschäftsstelle erworben werden. Um Wartezeiten zu verkürzen, kann das Bestellformular auch im Vorfeld des Besuches auf www.fk-pirmasens.com heruntergeladen und zu Hause ausgefüllt werden.

„Wir hoffen, dass sich trotz der noch unklaren Terminlage viele unserer Fans für einen Dauerkartenkauf entscheiden und uns dadurch unterstützen“, sagt Kölsch. Der aktuelle Entwurf des Rahmenterminkalenders sieht den letzten Spieltag derzeit für das erste Juni-Wochenende 2021 vor.