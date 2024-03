Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das ist bitter: Trotz größerer Spielanteile und der Mehrzahl an Torgelegenheiten unterlag der FK Pirmasens II am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga dem FC Bienwald Kandel mit 0:2 (0:0).

Während Kandel aus drei Möglichkeiten zwei Tore machte, traf die FKP-Reserve selbst bei einem Elfmeter nicht. Die Gäste aus dem Bienwald gaben in der ersten Hälfte gar keinen Torschuss