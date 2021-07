Fußball-Regionalligist FK Pirmasens steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Leon Ampadu Wiafe.

„Sportlich hat er uns schon überzeugt. Es geht noch um Details“, sagte FKP-Cheftrainer Patrick Fischer am Freitag über den 19-jährigen Mittelfeldspieler, der bisher für den VfR Mannheim am Ball war und sowohl im Training als auch im Testspiel gegen Aschaffenburg zu gefallen wusste. Der, so Fischer, „Perspektivspieler mit Potenzial“ will in der Westpfalz studieren. Wiafe werde auch im zweiten Vorbereitungsspiel am Samstag, 14 Uhr, im Ellenfeldstadion bei Borussia Neunkirchen eingesetzt. Als Gastspieler ist auch Stürmer Tom Woiwod (20, zuletzt 1. FC Kaiserslautern) eingeplant. Es fehlen Moritz Zimmer (Blinddarm entfernt), Konstantinos Neofytos (Nasenoperation) und der neue Torhüter Ramon Büsken (grippaler Infekt). Außenverteidiger Jonas Vogt rückt aus der U23 auf.